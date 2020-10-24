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Почти 300 пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Почти 300 пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ в Москве

Вероника Кузьминова

Общество

В столичных больницах на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 299 человек, у которых диагностирован коронавирус. Об этом сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в субботу, 24 октября.

За последние сутки в стационары госпитализировали 1339 человек. Всего за 24 часа выявили больше четырех тысяч новых заразившихся.

Основную часть среди них, 43 процента, составляют люди от 18 до 45 лет. На втором месте по количеству заразившихся находится группа от 46 до 65 лет. Доля пожилых пациентов равна примерно 16 процентам, дети — 9,5 процента, говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Почти 300 пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ в МосквеФото: Оперштаб

Ранее Сергей Собянин заявил о достаточном числе коек для больных COVID в Москве. Он добавил, что наличие запаса инфекционных коек в Москве дает ощущение уверенности.

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Читайте также: Оперштаб не планирует рекомендовать закрыть границы России из-за COVID-19

пандемиякоронавирусискусственная вентиляция легких (ИВЛ)
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