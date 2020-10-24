Еще 4,4 тысячи человек заразились коронавирусом в Москве

Фото: twitter.com/Официальный аккаунт Сергея Собянина

За сутки в столице выявили 4 453 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Общее число заразившихся с начала пандемии равно 391 361. Из них активными больными считаются 97 тысяч человек.

За последние 24 часа столичные врачи выписали 2639 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего число людей, победивших инфекцию, увеличилось до 287 910. А общее число умерших достигло 6312 человек. За сутки скончались 63 пациента.

Ранее Сергей Собянин заявил о достаточном числе коек для больных COVID в Москве. Он добавил, что наличие запаса инфекционных коек в Москве дает ощущение уверенности.

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