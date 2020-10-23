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Еще 63 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки
Фото: permkrai.ru / Сайт губернатора и Правительства Пермского края

Еще 63 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 63 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 6312 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в пятницу, 23 октября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее Сергей Собянин заявил о достаточном числе коек для больных COVID в Москве. Он добавил, что наличие запаса инфекционных коек в Москве дает ощущение уверенности.

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