Еще 63 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки
За минувшие сутки в Москве скончались 63 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 6312 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в пятницу, 23 октября.
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее Сергей Собянин заявил о достаточном числе коек для больных COVID в Москве. Он добавил, что наличие запаса инфекционных коек в Москве дает ощущение уверенности.
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