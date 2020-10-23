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Сергей Собянин заявил о достаточном числе коек для больных COVID в Москве
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Сергей Собянин заявил о достаточном числе коек для больных COVID в Москве

Кирилл Николаев

Город

Число созданных в столичных медицинских учреждениях коек для больных коронавирусной инфекцией является достаточным. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в столичных клиниках также создан запас коек.

— На сегодняшний день открыто достаточно дополнительных коек, специализированных под COVID, с 50-процентным запасом, — отметил Сергей Собянин.

Он добавил, что наличие запаса инфекционных коек в Москве дает ощущение уверенности.

Ранее Сергей Собянин заявил, что распространение коронавирусной инфекции замедляется в столице. Мэр Москвы отметил снижение динамики госпитализации и роста ковидных пневмоний.

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