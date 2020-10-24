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Еще 2639 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Еще 2639 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве

Кирилл Николаев

Город

Еще 2639 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции в столице. Об этом в субботу, 24 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910, — цитирует Анастасию Ракову оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Она добавила, что после лечения врачи проводят специальные исследования для подтверждения отсутствие заболевания у пациента.

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