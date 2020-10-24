Еще 2639 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве
Еще 2639 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции в столице. Об этом в субботу, 24 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.
— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910, — цитирует Анастасию Ракову оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Она добавила, что после лечения врачи проводят специальные исследования для подтверждения отсутствие заболевания у пациента.
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