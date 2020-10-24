Студию маникюра Лены Лениной в Москве опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19
Роспотребнадзор приостановил работу студию маникюра актрисы и телеведущей Лены Лениной в центре Москвы за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 24 октября, сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.
По ее словам, здание находится на Лубянском проезде, дом 27/1, строение 1. В ходе проверки в студии маникюра были выявлены нарушения проведения дезинфекции и стерилизации инструментов. Оказалось, что работающий в салоне персонал не знает правила приготовления и использования дезинфицирующих растворов.
В отношении студии маникюра составлен протокол об административном правонарушении. Материалы передадут в Басманный районный суд, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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