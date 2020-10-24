Около 230 человек эвакуировали из детской больницы в Москве из-за пожара

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В Москве из детской клинической больницы эвакуировали 228 человек из-за возгорания в подвале. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ в субботу, 24 октября.

Согласно информации из открытых источников, по этому адресу находится Российская детская клиническая больница.

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