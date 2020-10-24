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Около 230 человек эвакуировали из детской больницы в Москве из-за пожара
Фото: twitter.com/emercom_press

Около 230 человек эвакуировали из детской больницы в Москве из-за пожара

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Ленинский проспект, 117Карта всех событий

В Москве из детской клинической больницы эвакуировали 228 человек из-за возгорания в подвале. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ в субботу, 24 октября.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в подвальном помещении здания по адресу Ленинский проспект, дом № 117. По данным пресс-службы, загорелось постельное белье, площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Пожар был потушен до прибытия спасателей.

Из-за произошедшего 228 человек были переведены из указанного корпуса в соседнее здание. В результате случившегося никто не пострадал, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Согласно информации из открытых источников, по этому адресу находится Российская детская клиническая больница.

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