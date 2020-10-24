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Эксперты рассказали, когда лучше менять летнюю резину на зимнюю
Фото: «Вечерняя Москва»

Эксперты рассказали, когда лучше менять летнюю резину на зимнюю

Виктория Родимкина

Потребление

Эксперты рассказали, как определить нужное время для смены летней резины на зимнюю. Об этом сообщает «Известия» в субботу, 24 октября.

Мастер спорта международного класса по автоспорту Татьяна Елисеева заявила, что «переобуваться» лучшие всего при среднесуточной температуре воздуха в плюс 5 градусов. Для средней полосы это обычно середина октября.

Гонщик и автор книг по секретам вождения автомобиля Михаил Горбачев сообщил, что не стоит смотреть на погодные условия для смены летней резины. В столице лучше всего делать это около 1 ноября, независимо от температуры воздуха.

— Утром асфальт очень холодный, может быть наледь, изморозь на разных виадуках, на мостах. Из-за того что на зимних шинах вы проездите на 2–3 недели больше по асфальту, ничего не изменится, износ будет минимальным. Но достаточно одного неожиданного выпадения снега, и вы становитесь действующим лицом драмы «День жестянщика», — сказал Горбачев.

Бывший пилот «Формулы 1» Сергей Сироткин также посоветовал отталкиваться от конкретной даты, а не от погода. Не стоит ждать выпадения снега. По его словам, летняя резина перестает работать, когда температура опускается ниже 3-5 градусов.

— Понятно, разные составы от разных производителей чуть по-разному себя проявляют, но тем не менее такая тенденция есть. Резина портится, когда деревенеет: в случае каких-то ударов возникают микротрещины, — сказал он.

Эксперт «Авторевю» Олег Расстегаев высказал мнение, что менять резину можно, когда в прогнозе появляются ночные отрицательные температуры.

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