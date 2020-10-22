На дорогах в Подмосковье установили более 77 тысяч светоотражателей

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Министерство транспорта Московской области сообщило, что с начала года на 290 региональных трассах установили более 77 тысяч световозвращающих элементов с начала года. Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД), передает «Радио 1».

— Световозвращающие элементы (катафоты) привлекут внимание водителей в условиях ограниченной видимости и создадут шумовой эффект в случае выезда на полосу встречного движения и обочины. Это поможет избежать лобовых столкновений, являющихся одной из основных причин смертности в дорожно-транспортных происшествиях, — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что более 100 переходов оборудовали специальными светодиодными маячками, установили 1,5 тысячи новых дорожных знаков, свыше 10 километров тросовых и металлических барьерных ограждений и более 300 искусственных дорожных неровностей.

Ранее в регионе установили 187 зарядных станций для электрокаров по желанию жителей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— Мы верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом современной городской среды, — считает глава областного Минэнерго Александр Самарин.

Как рассказали в ведомстве, планируется установка еще 40 новых зарядных станций. Это станет важным шагом к популяризации экологически чистого вида транспорта.

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