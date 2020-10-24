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Лукашенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Помпео
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Помпео

Виктория Родимкина

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого» в субботу, 24 октября.

В сообщении уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

— Помпео позвонил Лукашенко. Президент Белоруссии и госсекретарь США только что говорили по телефону, — уточнили в сообщении.

По данным государственного телеканала ОНТ, Помпео заявил, что США привержены суверенитету и независимости Минска, а также заинтересованы в развитии сотрудничества с республикой.

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию в мире. По словам обоих лидеров, после февральского визита Помпео в Минск обстановка в мире кардинально изменилась. Кроме того, Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую ситуацию в Белоруссии и Америке.

Ранее Лукашенко встретился с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоМайк Помпео
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