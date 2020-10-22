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«Друзей у нас немного»: Нарышкин и Лукашенко провели переговоры в Минске
Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Друзей у нас немного»: Нарышкин и Лукашенко провели переговоры в Минске

Ростислав Зубков

Внешняя политика

В четверг, 22 октября, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. О неанонсированном визите пишет БелТА.

По данным агентства, белорусский лидер заявил о непростой обстановке вокруг Союзного государства и поблагодарил руководителя СВР РФ за регулярно предоставляемую информацию. Нарышкин в свою очередь призвал реагировать на внешние вызовы.

— В этом мире бешеном, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного. Будем говорить откровенно, у всех интерес к нам. К России и Беларуси, — подчеркнул он.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоСергей Нарышкин
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