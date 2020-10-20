«Что будет с вами без меня?»: Лукашенко заявил, что не держится за власть ради себя

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради себя не держится за власть «посиневшими руками». Об этом он сообщил во вторник, 20 октября, во время согласования назначения новых ректоров ряда государственных вузов.

— Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня? — задался вопросом белорусский лидер.

Он также не исключил, что может слишком переоценивать свою роль. Тем не менее Лукашенко пояснил, что его беспокоит будущее людей в стране, если к власти придет нынешняя оппозиция, передает БелТА.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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