Хромченко объяснила, зачем женщине в гардеробе маленькое красное платье

Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Стилист Эвелина Хромченко в эфире программы Первого канала «Модный приговор» рассказала, почему женщине в гардеробе необходимо красное платье.

В программе на этот раз участвовала героиня Ольга, которая мечтала одеваться ярко и привлекательно. Стилисты шоу подобрали ей красное платье миди, которое подчеркивает талию девушки. Наряд полностью преобразил героиню программы.

Фото: 1tv.ru

Эвелина Хромченко отметила, что яркий наряд в гардеробе просто необходим.

— Маленькое красное платье нужно для того, чтобы получить витаминизацию и некое вдохновение в области восстановления собственного сексапила, — сказала стилист.

Она добавила, что длина платья не имеет значения, главное, чтобы оно было красным.

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