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Ведущий «Модного приговора» дал четыре стильных совета россиянкам
Александр Васильев дал рекомендации россиянкам / Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Ведущий «Модного приговора» дал четыре стильных совета россиянкам

Юлия Курганова

Общество

Телеведущий и историк моды Александр Васильев дал советы русским женщинам, чтобы выглядеть стильными и модными. Он сказал, что не нужно мешать больше трех цветов в образе.

— Не мешайте слишком много цветов. Также если вы открываете верх, то закройте верх. Если вы открыли низ, то тогда закройте верх. Не носите слишком обтягивающую одежду. Между женщиной и одеждой должна быть дистанция, — сообщил Васильев.

Также он подчеркнул, что не стоит накачивать губы, так как это выглядит всегда вульгарно.

Историк моды отметил, что в России очень мало настоящих носительниц стиля, в отличие от европейских стран. В стране можно по пальцам перечесть икон стиля. Одной из них является актриса и режиссер Рената Литвинова.

Видео опубликовано на YouTube.

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стильАлександр Васильевсоветы
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