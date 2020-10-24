Ведущий «Модного приговора» дал четыре стильных совета россиянкам
Телеведущий и историк моды Александр Васильев дал советы русским женщинам, чтобы выглядеть стильными и модными. Он сказал, что не нужно мешать больше трех цветов в образе.
— Не мешайте слишком много цветов. Также если вы открываете верх, то закройте верх. Если вы открыли низ, то тогда закройте верх. Не носите слишком обтягивающую одежду. Между женщиной и одеждой должна быть дистанция, — сообщил Васильев.
Также он подчеркнул, что не стоит накачивать губы, так как это выглядит всегда вульгарно.
Историк моды отметил, что в России очень мало настоящих носительниц стиля, в отличие от европейских стран. В стране можно по пальцам перечесть икон стиля. Одной из них является актриса и режиссер Рената Литвинова.
Видео опубликовано на YouTube.
Читайте также: Ведущий «Модного приговора» назвал самое неправильное желание россиянок