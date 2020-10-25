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Почти 80 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Почти 80 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы

Юлия Захарова

Транспорт

Почти 80 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

В частности, в Шереметьеве пассажиры 69 рейсов не смогут отправиться в пункты назначения, а из Домодедова не вылетят шесть самолетов.

Кроме того, зарегистрированные на два рейса во Внукове вылетят позже положенного времени, еще два рейса в аэропорту отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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самолетмосковские аэропортыотмена и задержка рейсов
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