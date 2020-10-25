Почти 80 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы
Почти 80 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
В частности, в Шереметьеве пассажиры 69 рейсов не смогут отправиться в пункты назначения, а из Домодедова не вылетят шесть самолетов.
Кроме того, зарегистрированные на два рейса во Внукове вылетят позже положенного времени, еще два рейса в аэропорту отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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