Грузовой рефрижератор за пять миллионов рублей похитили на востоке Москвы
Грузовой рефрижератор похитили на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.
Инцидент произошел возле дома № 9 по Краснобогатырской улице. В правоохранительные органы обратился заместитель гендиректора одной из организаций.
— Сотрудниками полиции было установлено, что неизвестный совершил кражу принадлежащего заявителю грузового рефрижератора марки Hino. Материальный ущерб составил около пяти миллионов рублей, — отметили в МВД.
Там добавили, что по данному факту была организована проверка. Обстоятельства и подробности случившегося устанавливаются, передает агентство городских новостей «Москва».
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