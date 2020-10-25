Грузовой рефрижератор за пять миллионов рублей похитили на востоке Москвы

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Россия, Москва, Краснобогатырская улица, 9 Карта всех событий

Грузовой рефрижератор похитили на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел возле дома № 9 по Краснобогатырской улице. В правоохранительные органы обратился заместитель гендиректора одной из организаций.

— Сотрудниками полиции было установлено, что неизвестный совершил кражу принадлежащего заявителю грузового рефрижератора марки Hino. Материальный ущерб составил около пяти миллионов рублей, — отметили в МВД.

Там добавили, что по данному факту была организована проверка. Обстоятельства и подробности случившегося устанавливаются, передает агентство городских новостей «Москва».

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