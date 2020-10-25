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Названы самые частые заболевания домашних животных
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Названы самые частые заболевания домашних животных

Юлия Захарова

Общество

Большинство владельцев домашних животных обращаются к ветеринарам из-за болезни питомцев, а не из-за бытовых травм. Об этом свидетельствуют данные компании «Манго Страхование».

Чаще всего собаки и кошки страдают от пищевых отравлений или аллергии. Также у зверей возникают отиты, заболевания дыхательных путей и риниты.

Среди травм перечислены попадание в желудок домашних кошек или собак инородных предметов, раны от укусов, травмы позвоночника и роговицы, переломы конечностей и другие. Аналитики обращают внимание, что собаки получают повреждения в четыре раза чаще, чем кошки.

— Конечно, собаки вполне могут заболевать и травмироваться чаще, чем кошки. Все-таки они ежедневно выходят на прогулку, а большинство кошек — исключительно домашние животные, — отметил заведующий лабораторией эпизоотологии ВНИИ экспериментальной ветеринарии имени Коваленко, заведующий ветеринарной клиникой Александр Шабейкин.

Он добавил, что собаки, в основном, получают травмы из-за внешнего воздействия, а травмы кошек обусловлены старостью или хроническими заболеваниями.

Ветеринары призвали владельцев домашних питомцев сразу обращаться к профессионалам при наличии у кошек и собак подозрительных симптомов. Это позволит помочь животному поскорее поправиться и сэкономит финансы, сообщают «Известия».

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