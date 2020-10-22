Более 130 экзотических животных передали в столичный центр реабилитации с начала года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Около 130 экзотических животных, которые были найдены на улицах Москвы, были отправлены в Центр реабилитации диких животных в Москве с начала 2020 года. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день в Центре реабилитации диких животных живут около 600 особей, среди которых есть среднеазиатские черепахи, обезьяны, медведи, волки, лисы и даже крокодилы. Также в центре обитают разные птицы, включая попугаев, ястребов, уток, сов и другие виды пернатых. Кроме того, в центре прижились и змеи. С начала марта в центр поступили четыре енота, один еж, 10 змей, лиса, две утки и более 20 хищных птиц. Общее количество прибавившихся в центре животных составило 135 особей.

Отмечается, что в центре обосновались даже несколько львов. Одного из них пять лет назад забрали из контактного зоопарка прямо в переносной сумке, а другого полицейские поймали в зоне отдыха на берегу Клязьминского водохранилища. Весной текущего года в центре Москвы был пойман канадский волк, передает РИА Новости.

Горожанам напомнили, что брошенные экзотические и дикие животные, оказавшиеся в городе, попадают в Центр реабилитации диких животных, где они проходят тщательную проверку у ветеринаров. Жители Москвы сами сообщают о необычных находках. Кроме того, сами сотрудники департамента природопользования совместно с прокуратурой и полицией проводят регулярные проверки зоомагазинов и контактных зоопарков, выявляя случаи незаконной продажи или эксплуатации зверушек.

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