Порочная родня. К каким бедам привела селекция животных

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Порочная родня и странные вкусы заводчиков привели к тому, что за 100 лет селекции многие породистые животные превратились в болезненную пародию на самое себя.

Речь, конечно, в первую очередь о вековечных спутниках человека — собаках и кошках. Не так давно об этом еще раз напомнили сотрудники Королевского ветеринарного колледжа Великобритании, сообщившие, что столь популярные среди британцев мопсы и бульдоги испытывают больше проблем с глазами, дыханием и ногами, чем какие-либо другие собаки. Поскольку со многими другими высокородными псовыми дела обстоят не лучше (просто диагнозы иные), а потенциальным хозяевам не мешало бы оценить грядущие риски, в старейшем ветеринарном вузе страны даже разработали первую всеобъемлющую базу данных о здоровье британских собак.

Но вообще-то и базы никакой не надо — хватит одних глаз. Достаточно сравнить современные фотографии представителей той или иной породы со снимками столетней давности. Для особо интересующихся рекомендуем найти в сети репринт издания 1915 года «Собаки всех наций» (Dogs Of All Nations by Walter Esplin Mason), для остальных же сообщим, что, например, бультерьер вековой давности выглядел куда благороднее нынешнего: спортивное поджарое тело, нормальный разрез глаз, красивый абрис морды. И всего лишь век селекции превратил гармоничного аристократа в странное нечто с отвислым пузом, косыми, узко посаженными глазенками, акульим ртом и ящероподобной головой. И ладно бы только это — о вкусах, как известно, не спорят, но прицепом к странной внешности пошли проблемы с зубами, склонность к глухоте, врожденный вывих локтя, выворот (или, наоборот, заворот) век, остеохондроз и прочие ветпрелести.

Бассет-хаунд за минувший век из вполне рабочей (гончей!) собаки превратился в сущее недоразумение — коротконогое, вытянутое, складчатое, елозящее пузом и непомерно длинными ушами по асфальту. А обвислые веки и вовсе сделали из вполне симпатичного песика смертельно уставшего от жизни пенсионера. Естественно, с кучей породных болячек.

Поизгалялись даже над немецкими овчарками, которые резко поменяли облик буквально на наших глазах. Ведь еще лет 20 назад «немцы» были высокими, длинноногими, мощными собаками с прямой спиной. Всем своим видом они внушали уважение. Нынешние больше напоминают «четкую «Приору» — из-за нещадно заниженного «заднего моста», волочащегося по земле, вечно поджатого хвоста и общего жалкого вида. Итогом эстетского отбора стал перечень врожденных и наследственных породных заболеваний аж из 70 пунктов!

Что уж говорить о брахицефалах (собаках с приплюснутой укороченной мордой — мопсах, пекинесах, шарпеях и т.д.). Этих страдальцев даже некоторые авиакомпании перевозить отказываются — из-за проблем с дыхалкой, сердцем, давлением, склонности к перегреву и т.д. «Аэрофлот», кстати, в их числе.

Котеек чудо-селекция затронула, конечно, не так сильно, но сравнение «было — стало» тут тоже часто удручает. Например, еще 100 лет назад «персы» не имели дегенеративной сплюснутой морды с носом между глаз, а больше напоминали нынешних «сибиряков» — величавых и полных достоинства. Сиамская кошка не была долговязой, угловатой анорексичкой с гигантскими ушами, а голых морщинистых сфинксов, мерзнущих уже при 24 градусах тепла, и вовсе в природе не было. Кстати, все три — вечные победители антирейтингов «Самые болезненные породы кошек».

Однако кошачьи селекционеры не сидят сложа руки — сейчас они клепают новые ущербные породы, как бешеный принтер — указы. Будто пытаются наверстать упущенное за века собачьей гегемонии. Кошки без хвоста, кошки без шерсти, кошки с висящими безвольно ушами, кошки-таксы… Одно из последних достижений этой чумовой селекции — кошка породы ликой. Представьте себе помесь видавшего виды помоечного кота с такой же бывалой, да еще и плешивой крысой — вот это и будет ликой. Главная прелесть породы — в периодически выпадающей (а в каких-то местах и вовсе не растущей) реденькой серой шерсти. Неудивительно, что милое создание моментально получило прозвище «кошка-оборотень»... Пока о породных заболеваниях ликоев мало что известно, но уже ясно, что они не могут самостоятельно совладать с собственным сальным секретом (типичная проблема лысых кошек) и их волосяным фолликулам (тем, что все же есть) сложно поддерживать рост шерстинок.

— Среди ветврачей бытует печальная шутка: «До тех пор, пока есть породы, мы не останемся без работы», — говорит Ирина Новожилова, президент Центра защиты животных «Вита». — Мы это знаем не понаслышке. Люди запретили евгенику, но забыли о зверях. Селекция животных почти всегда будет связана с аномалиями, потому что мы идем по пути закрепления признаков, которые подчас животным неудобны. Вот нравится кому-то сплюснутый нос, он добивается закрепления этого признака, но гены-то наследуются сцеплено, поэтому за нужным нам признаком потянется вереница генов, которые будут приводить к страданиям и болезням животных. Мы много лет пытаемся активизировать борьбу с этим на уровне законодательства, но неизменно сталкиваемся с сопротивлением законодателей. Поэтому пока выход видится один — просвещение масс и популяризация приютов. Они переполнены животными на любой вкус и цвет, в них можно обнаружить представителей любых пород. Поэтому гораздо честнее и гуманнее взять животное оттуда, нежели умножать бесконечно эту порочную практику.

Читайте также: «МИРовой питомец»: определяем самого фотогеничного четвероногого