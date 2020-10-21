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«МИРовой питомец»: определяем самого фотогеничного четвероногого
Фото: Анна Быкова

«МИРовой питомец»: определяем самого фотогеничного четвероногого

Оксана Васильева

Общество

«МИР» вновь собирает фотографии самых преданных четвероногих друзей своих телезрителей: 19 октября телеканал запустил конкурс, приуроченный ко Всемирному дню домашних животных. Самый фотогеничный питомец получит в награду большой мешок корма.

Правила конкурса просты: сделайте фото своего питомца, разместите в соцсетях с хештегом #МИРовойпитомец, отметьте наш аккаунт @mir24tv и сделайте репост записи о запуске конкурса с нашего аккаунта на свою страницу. Страницы участников конкурса должны быть открытыми.

Телеканал определит победителя 30 ноября, во Всемирный день домашних животных.

Телерадиокомпания проводит конкурс «МИРовой питомец» уже во второй раз: в прошлом году его участниками стали не только кошки и собаки различных пород и окрасов, но и еноты, хомяки, хорьки, сурки, игуаны, пауки и еж.

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