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Подозреваемую в сбыте крупной партии наркотиков задержали в Москве
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Подозреваемую в сбыте крупной партии наркотиков задержали в Москве

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Кантемировская улица Карта всех событий

Правоохранители задержали женщину по подозрению в сбыте наркотических веществ. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел возле одного из домов на Кантемировской улице.

— Поступила информация о 34-летней женщине, которая может быть причастна к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы. Полицейские установили, что подозреваемая получала крупные партии наркотиков, разбавляла их, фасовала и делала закладки, — отметили полицейские.

Как уточняется, после задержания они провели досмотр подозреваемой и обнаружили у нее 30 свертков с героином, общая масса которого составила порядка 100 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, женщину заключили под стражу, передает агентство городских новостей «Москва».

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