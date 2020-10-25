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В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов за «нанесенный ущерб»
/ Фото: Официальная страница Верховной Рады Украины в Facebook

В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов за «нанесенный ущерб»

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

В Верховной раде готовят законопроект, согласно которому специалисты посчитают денежную компенсацию, которую Украина потребует от России за «нанесенный ущерб». Об этом сообщила руководитель партии «Голос» Кира Рудик во время киевского форума по безопасности.

По словам Рудик, в Украине могут взыскать компенсацию в миллиарды долларов, передает РИА Новости.

— Сколько это требовать – пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем, — заключила она.

Она отметила, что необходим закон, который посчитает, «какой ущерб Россия наносит Украине».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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