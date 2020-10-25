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Проект для пенсионеров «Сказки внукам» стартовал в Москве
Библиотека / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Проект для пенсионеров «Сказки внукам» стартовал в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Жителей столицы старшего поколения пригласили стать участниками проекта «Сказки внукам», в рамках которого они могут записать короткие видео с волшебными историями для детей.

Проект рассчитан на ребят, у которых нет бабушек и дедушек. Сказки будут доступны на YouTube-канале Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Этот проект — отличная возможность для москвичей старшего поколения организовать свой досуг в самоизоляции. Мы понимаем, что сейчас они оказались в ситуации, когда им нужно проводить много времени дома, — отметили в ведомстве.

Любой пенсионер столицы может стать участником проекта до конца 2020 года. Чтобы записать сказку, не нужно иметь специальные знания и умения. Необходимо обратиться по телефону в любой филиал «Моего социального центра» и предложить свою кандидатуру.

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