Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичам рассказали о работе центра реабилитации диких животных
Фото: pexels.com / Pixabay

Москвичам рассказали о работе центра реабилитации диких животных

Юлия Ямпольская

Город

Экзотические животные, которые становятся ненужными хозяевам, попадают в центр реабилитации диких животных.

На данный момент в центре содержится около 600 особей. Среди них выделяют среднеазиатских черепах, обезьян, медведей, волков, лис и крокодилов. Также там есть и птицы: попугаи, утки, совы, ястребы, кукушки и другие. За год сюда попадает около 40 змей.

В центре находится несколько львов. Весной 2020 года в центре столицы поймали канадского волка. Также в центр попало много енотов, которых люди заводят как домашних питомцев, не зная, что животное трудно приучить к квартире.

С марта сюда поступили четыре енота, еж, 10 змей, лиса, две утки и 20 хищных птиц. С начала 2020 года в центр попало 135 особей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Животных, которые попали сюда, сначала осматривает ветеринар, потом на месяц они отправляются на карантин. Кто-то из них останется в центре реабилитации, кто-то вернется в естественную среду обитания, а кого-то отправят в зоопарк.

В этом году работники центра реабилитации вернули в естественную среду обитания 41 животное. Однако для экзотических и неприспособленных особей такой вариант часто невозможен.

Читайте также: Названы самые частые заболевания домашних животных

дикая природаМоскваживотные
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Юлия Зименко
Юлия Зименко

«Тогда успех будет обеспечен»: зачем Путин упомянул святого Франциска

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Все мнения
О проекте