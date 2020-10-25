Москвичам рассказали о работе центра реабилитации диких животных

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Экзотические животные, которые становятся ненужными хозяевам, попадают в центр реабилитации диких животных.

На данный момент в центре содержится около 600 особей. Среди них выделяют среднеазиатских черепах, обезьян, медведей, волков, лис и крокодилов. Также там есть и птицы: попугаи, утки, совы, ястребы, кукушки и другие. За год сюда попадает около 40 змей.

В центре находится несколько львов. Весной 2020 года в центре столицы поймали канадского волка. Также в центр попало много енотов, которых люди заводят как домашних питомцев, не зная, что животное трудно приучить к квартире.

С марта сюда поступили четыре енота, еж, 10 змей, лиса, две утки и 20 хищных птиц. С начала 2020 года в центр попало 135 особей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Животных, которые попали сюда, сначала осматривает ветеринар, потом на месяц они отправляются на карантин. Кто-то из них останется в центре реабилитации, кто-то вернется в естественную среду обитания, а кого-то отправят в зоопарк.

В этом году работники центра реабилитации вернули в естественную среду обитания 41 животное. Однако для экзотических и неприспособленных особей такой вариант часто невозможен.

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