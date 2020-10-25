Онлайн-экскурсию для москвичей проведут в экоцентре «Конный двор»

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Работники экоцентра «Конный двор» проведут экскурсию по Терлецкому лесопарку «Природный карнавал красок клена» в дистанционном формате. Она является частью программы эколого-просветительского проекта #Природа_на_удаленке.

В парках и на природных территориях столицы деревья стоят желтых, красных и оранжевых оттенков. Одними из самых ярких являются клены.

Уточняется, что данный род растений насчитывает около 150 видов деревьев и кустарников. Отличительной чертой являются ажурные листья. Осень они приобретают оранжевые, красные и бордовые цвета, передает официальный сайт мэра Москвы.

Экскурсия пройдет 26 октября в 12:00. Трансляцию можно будет посмотретьна официальном сайте Мосприроды и в социальных сетях.Запись сохранится, поэтому побывать на виртуальной экскурсии можно будет в любой другой день.

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