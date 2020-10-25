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Мишустин утвердил список погранпунктов России, где заработает электронная виза
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мишустин утвердил список погранпунктов России, где заработает электронная виза

Вероника Кузьминова

Транспорт

В России появился список пограничных пунктов в городах России, через которые можно будет въехать в страну по электронной визе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В список попали 29 погран пунктов. Среди них — аэропорты в Москве, санкт-Петербурге, Казани, нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге и еще нескольких городах. Также в перечень входят шесть автомобильных пунктов. они располагаются в Калининградской, Псковской и Ленинградской областях.

— В числе морских пунктов пропуска значатся порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино (Приморский край), — говорится на сайте кабинета министров.

Пешеходов будут пропускать по электронной визе пока только через пункт в Ивангороде Ленинградской области. Уточняется, что список пунктов планируют пополнять.

Электронная виза заработает в России в 2021 году. С ней можно будет пересечь границу через пункты пропуска во многих регионах, а путешествовать — по всей стране. Электронную визу начнут оформлять через интернет.

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