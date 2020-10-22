Инновационные подходы позволяют привлечь туристов

Гости столицы Елизавета Симакова (слева) и Яна Прокофьева очень любят приезжать в Москву и изучать достопримечательности города. Самыми красивыми местами они считают Красную площадь и парк «Зарядье» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

23 октября завершается международная туристическая выставка ITB Asia — 2020 На ней были представлены проекты по развитию сферы гостеприимства в разных регионах мира, в том числе в столице.

В этом году выставку провели в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. На виртуальной площадке свой стенд представил Комитет по туризму Москвы. Сотрудники ведомства презентовали современные городские путеводители на английском языке, которые представляют собой несколько приложений, различных по тематике.

С помощью одного сервиса, например, можно узнать об истории и достопримечательностях столицы. Другой путеводитель расскажет о местах для отдыха с детьми. Третий покажет афишу самых интересных культурных событий города, а четвертый поможет сориентироваться в мире столичной гастрономии.

Еще один интересный проект — «Город открытий» — представители отрасли презентовали вчера на первом студенческом туристическом конгрессе. Это тур в Москву для детей, включающий в себя образовательные занятия и деловую игру.

— Проект позволит школьникам и молодежи из регионов России и зарубежных стран исследовать столицу через знакомство с ведущими отраслями, индустриями и профессиями будущего, — уточнили в пресс-службе столичного Комитета по туризму.

Несмотря на пандемию, сфера гостеприимства в столице в 2020 году активно развивается. Например, специалисты разработали и запустили новую цифровую платформу RUSSPASS. С помощью этого сервиса турист может составить индивидуальный маршрут по столице и другим регионам России, приобрести авиабилеты и забронировать номер в отеле.

— Развиваются и экскурсионные программы, причем не только пешеходные, но и выездные, — рассказала гид проекта «Гуляем по Москве» Олеся Алексеева. — Мы постоянно ищем новые интересные маршруты. В связи с эпидемической ситуацией нам, конечно, пришлось немного скорректировать туры. Но мы стараемся оперативно реагировать на ситуацию.

Она добавила, что во время пандемии стали развиваться виртуальные экскурсии по музеям, заповедникам и другим достопримечательностям. Онлайн-прогулки, например на портале #Москвастобой, по сей день пользуются популярностью.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, туризм в Москве продолжает развиваться. Это заслуга не только представителей отрасли. Помощь оказывают и столичные власти.

На развитие культурно-туристической среды в 2020–2022 годах в столичном бюджете заложено 7,4 миллиарда рублей. А еще летом в Москве запустили новую программу «Фабрика туристических продуктов и сервисов». Она нацелена на поддержку стартапов и развитие новых инновационных продуктов для индустрии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Горин, вице-президент ассоциации туроператоров России:

— Москва в перспективе обладает колоссальным туристическим потенциалом. Введена программа кешбэка, по которой люди смогут оформить путевки в столицу со скидкой. Кроме того, зимой в Москве проводят фестиваль «Путешествие в Рождество». Он тоже привлечет туристов, особенно из близлежащих городов. А с начала 2021 года в Москву потянутся иностранцы. С 1 января они смогут приезжать по электронной визе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 4000 представителей турбизнеса подали заявки на грантовую поддержку. 2,5 дня в среднем проводят гости столицы в городе. Чаще всего они приезжают на крупный фестиваль, концерт или праздник. 6,5 тысячи рублей тратит за это время среднестатистический турист.

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