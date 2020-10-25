Кабмин РФ направит пять миллиардов рублей на поддержку промышленности

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Правительство России выделит промышленным предприятиям пять миллиардов рублей на компенсацию расходов при доставке товаров. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин в воскресенье, 25 октября.

Государство сможет компенсировать производствам до 80 процентов затрат на перевозку. При этом объем поставки не должен быть меньше 45 миллиардов рублей.

— Эта возможность среди прочего будет доступна организациям из отраслей автомобилестроения, сельскохозяйственного транспортного и энергетического машиностроения, — говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Дополнительно правительство направит 600 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на компенсацию предприятиям, которые собираются купить новую буровую установку и утилизировать старую. Это поможет увеличить рост продаж оборудования на несколько миллиардов рублей.

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