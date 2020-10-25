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Кабмин РФ направит пять миллиардов рублей на поддержку промышленности
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Кабмин РФ направит пять миллиардов рублей на поддержку промышленности

Вероника Кузьминова

Экономика

Правительство России выделит промышленным предприятиям пять миллиардов рублей на компенсацию расходов при доставке товаров. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин в воскресенье, 25 октября.

Государство сможет компенсировать производствам до 80 процентов затрат на перевозку. При этом объем поставки не должен быть меньше 45 миллиардов рублей.

— Эта возможность среди прочего будет доступна организациям из отраслей автомобилестроения, сельскохозяйственного транспортного и энергетического машиностроения, — говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Дополнительно правительство направит 600 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на компенсацию предприятиям, которые собираются купить новую буровую установку и утилизировать старую. Это поможет увеличить рост продаж оборудования на несколько миллиардов рублей.

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