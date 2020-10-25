«Живот растет»: звезда сериала «Деффчонки» в третий раз станет матерью

Фото: instagram.com/galabob/

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб в третий раз станет матерью. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте в субботу, 24 октября.

Актриса вместе с мужем записала шуточный видеоролик, в котором показалась с заметно округлившимся животом. Супруги станцевали под песню «Ты беременна».

— Последнее время я грешила на пельмени, что от них живот растет... Блин, это оказались не пельмени, — написала Галина Боб.

Она рассказала, что пол ребенка ей неизвестен. Она специально попросила врача не раскрывать его. Фанаты поздравили актрису и пожелали здоровья ее малышу.

Галина состоит в браке с режиссером сериала «Деффчонки» Сергеем Корягиным. Пара воспитывает двух сыновей — Льва и Андрея.

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