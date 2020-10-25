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Мальчик получил травмы после падения с аттракциона в московском ТЦ
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Мальчик получил травмы после падения с аттракциона в московском ТЦ

Юлия Ямпольская

Происшествия

Столичная прокуратура начала проверку после падения семилетнего мальчика с аттракциона в торговом центре в Москве. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщила глава пресс-службы надзорного ведомства города Людмила Нефедова.

Она уточнила, что инцидент произошел вечером в субботу, 24 октября.

— Семилетний ребенок находился в игровой зоне детского центра, где упал с аттракциона. В результате мальчик доставлен в медицинское учреждение, — цитирует Нефедову РИА Новости.

По ее словам, проверку поручили Головинской межрайонной прокуратуре.

Стало известно, что ребенок упал с аттракциона «тарзанка». У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб брюшной стенки живота и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка.

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