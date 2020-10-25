Мальчик получил травмы после падения с аттракциона в московском ТЦ
Столичная прокуратура начала проверку после падения семилетнего мальчика с аттракциона в торговом центре в Москве. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщила глава пресс-службы надзорного ведомства города Людмила Нефедова.
Она уточнила, что инцидент произошел вечером в субботу, 24 октября.
— Семилетний ребенок находился в игровой зоне детского центра, где упал с аттракциона. В результате мальчик доставлен в медицинское учреждение, — цитирует Нефедову РИА Новости.
По ее словам, проверку поручили Головинской межрайонной прокуратуре.
Стало известно, что ребенок упал с аттракциона «тарзанка». У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб брюшной стенки живота и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка.
Читайте также: Женщина бросила двоих детей на заправке в Подмосковье