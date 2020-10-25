Мясников объяснил свой неожиданный отказ ругаться с Жириновским

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Доктор Александр Мясников рассказал «Вечерней Москве», почему не стал ругаться с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, когда тот предложил в эфире одной из радиостанций лишить его диплома врача.

— Я человек вспыльчивый! Критику воспринимаю не сразу — сначала хочется кричать и спорить, доказывая свою правоту! Потом уже, остыв, думаю, что, наверное, надо поискать в критике рациональное зерно. В отношении Владимира Вольфовича я ожидал, что Жириновский не сможет сдержаться и не ответить! Но дело в том, что я его поклонник уже десятки лет! Острый ум и блистательный аналитик. Поэтому и ответил как старшему и по возрасту, и по званию, — заявил Мясников.

Ранее, 18 октября, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале предлагал закрыть границы для туристов в целях предотвращения распространения коронавируса и наказать ответственных за их открытие. По его мнению, именно отдыхающие в Турции принесли в Россию «вторую волну» заражений COVID-19.

На следующий день доктор Мясников уже в своем Telegram-канале призвал не повышать градус напряжения, поскольку ковид от нас никуда «не уезжал» и надо понять, что он с нами навсегда, как и другие тысячи вирусов. А для спасения от него не нужно прятаться за высокими стенами.

Однако полемика двух медийных персон в информационном пространстве на этом не закончилась. Жириновский призвал лишить Мясникова диплома врача и запретить публичные выступления. В свою очередь доктор признался в уважении к политику и заявил, что высказывает свое мнение, которое кому-то поможет понять, что к чему.

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