Росгвардейцы пресекли дорожный конфликт в Москве

Фото: rosgvard.ru

Сотрудники Росгвардии пресекли дорожный конфликт на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в воскресенье, 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что во время патрулирования росгвардейцы заметили нескольких человек, которые пытались вытащить водителя такси из машины. В какой-то момент мужчине удалось вырваться, и он попытался скрыться с места происшествия на автомобиле. Однако он сбил одного человека, который преградил ему путь.

Правоохранители вызвали бригаду медиков для оказания помощи пострадавшему. Его госпитализировали с многочисленными травами. Остальные участники конфликта были задержаны.

Выяснилось, что за несколько минут до инцидента автомобиль такси едва не сбил группу молодых людей. Они запомнили номер машины, но совершили нападение, когда за рулем сидел уже другой человек. Этот мужчина по просьбе таксиста отгонял машину на стоянку и не подозревал о недавнем происшествии.

Водитель такси также был задержан. По предварительной информации, водитель авто и другие участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Читайте также: Мальчик получил травмы после падения с аттракциона в московском ТЦ