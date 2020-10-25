«Мы не торопимся»: Влад Соколовский прокомментировал слухи о свадьбе

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Певец Влад Соколовский не торопится играть свадьбу со своей возлюбленной, 21-летней Ангелиной Сурковой. Об этом сообщил сам музыкант.

Слух о скорой свадьбе Соколовского появился накануне. Сообщалось, что звезда уже сделал предложение своей избраннице. Сам Соколовский это опроверг. Он удивился тому, что разговоры о будущем браке и вовсе появились, ведь предпосылок для этого, по его словам, не было.

— И если людям хочется таким образом соединять некие отдельные факты, то с реальностью это не имеет ничего общего. При этом с Линой у меня действительно прекрасные отношения: ее приняла моя семья, к ней очень хорошо относится мой ребенок, и с Ритой у нее замечательные взаимоотношения. Все хорошо и гармонично, но ни о каком предложении речи пока не идет — мы не торопимся с этим событием, — цитирует Соколовского StarHit.

Музыкант добавил, что как только он и Ангелина решат расписаться, он сообщит об этом лично.

Напомним, что Влад Соколовский был женат на певице Рите Дакоте. В 2018 году она подала на развод после того, как узнала о его многочисленных изменах. На данный момент артистка находится в отношениях с продюсером Федором Белогаем.

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