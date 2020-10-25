«Меня покалечили»: Светличная заявила о покушении внучки на нее из-за квартиры

Светлана Светличная не хочет общаться со своими родственниками / Фото: «Моя Правда» (2007 год)

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная в программе «Звезды сошлись» на НТВ рассказала о покушении на свою жизнь. Она заявила, что внучка хочет убить ее из-за московской квартиры. Девушка уже несколько раз пыталась это сделать.

— На меня было покушение, организованное близкими людьми. Меня покалечили, теперь болит колено и шея. Внучке Маше нужно, чтобы я поскорее оставила им квартиру. Это чистая правда, — сообщила актриса.

Она рассказала, что однажды внучка пришла к ней вместе с двумя молодыми людьми, чтобы снять документальный фильм. Но еще до начала съемок на 80-летнюю Светличную упал большой осветительный прибор, который принесли гости. Артистка получила серьезную травму, а внучка заверила ее, что это был несчастный случай. Однако через несколько дней актриса обнаружила у себя в квартире ртуть. Она уверена, что это тоже дело рук внучки, которая мечтает о ее смерти и получении наследства.

Светличная призналась, что перестала совсем общаться с родными, так как боится их. Она добавила, что сейчас живет одна и не хочет ни с кем общаться.

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