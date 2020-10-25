«Голени были раздроблены»: звезда «Папиных дочек» оказался в инвалидной коляске

Михаил Казаков надеется через два месяца вернуться к работе / Фото: instagram.com/kazakovfly/

Актер Михаил Казаков, который сыграл Илью Полежайкина в сериале «Папины дочки», получил серьезную травму и оказался в инвалидной коляске. Он рассказал, что упал с пожарной лестницы с высоты 12 метров, когда снимал фильм с друзьями.

— Во время падения жизнь пролетела перед глазами несколько раз. Я упал на ноги, врачи мне поставили 20 болтов и две пластины. Голени были полностью раздроблены. Первые четыре дня мне даже обезболивающее не помогало, — сообщил Казаков в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Он добавил, что медики обещают ему полное восстановление. Артист должен встать на ноги через два месяца, звезда очень хочет поскорее вернуться на съемочную площадку.

Казакова поддерживают жена и двое детей. Также гости в студии выразили уверенность, что актер скоро поправится.

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