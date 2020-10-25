Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Голени были раздроблены»: звезда «Папиных дочек» оказался в инвалидной коляске
Михаил Казаков надеется через два месяца вернуться к работе / Фото: instagram.com/kazakovfly/

«Голени были раздроблены»: звезда «Папиных дочек» оказался в инвалидной коляске

Юлия Курганова

Звезды

Актер Михаил Казаков, который сыграл Илью Полежайкина в сериале «Папины дочки», получил серьезную травму и оказался в инвалидной коляске. Он рассказал, что упал с пожарной лестницы с высоты 12 метров, когда снимал фильм с друзьями.

— Во время падения жизнь пролетела перед глазами несколько раз. Я упал на ноги, врачи мне поставили 20 болтов и две пластины. Голени были полностью раздроблены. Первые четыре дня мне даже обезболивающее не помогало, — сообщил Казаков в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Он добавил, что медики обещают ему полное восстановление. Артист должен встать на ноги через два месяца, звезда очень хочет поскорее вернуться на съемочную площадку.

Казакова поддерживают жена и двое детей. Также гости в студии выразили уверенность, что актер скоро поправится.

Читайте также: Звезда «Папиных дочек» перенес операцию после падения с высоты

травмасериал «Папины дочки»Михаил Казаков
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Все мнения
О проекте