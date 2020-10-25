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В США заявили о проблеме с санкциями против России
Фото: flickr.com / Karsun Designs

В США заявили о проблеме с санкциями против России

Евгения Звощик

Внешняя политика

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о слишком большом количестве санкций в отношении России, из-за которых практически не осталось возможности для введения новых ограничений. Такое заявление он сделал в воскресенье, 25 октября.

О'Брайен отметил, что его высказывание касается не только России, но и Ирана.

— Мы очень мало что еще можем сделать, однако мы изучаем каждый потенциальный вариант сдерживания этих стран, — пояснил советник Трампа.

Кроме того, он заявил, что в Вашингтоне думают о введении санкций в отношении Китая и других государств, которые якобы могут повлиять на выборы в Штатах, передает РИА Новости.

Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября.

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