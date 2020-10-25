Уникальный монумент создан по проекту настоятеля храма

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

На территории историко-архитектурного ансамбля «Рогожская слобода» состоялось торжественное открытие памятного знака в честь 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. 25 октября в Департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы рассказали о новой достопримечательности Нижегородского района.

Несмотря на то что решение об установке монумента было принято еще в 2016 году Освященным собором Русской православной старообрядческой церкви, конкурс на лучший проект провели лишь в прошлом году. Победителем был выбран проект, созданный протоиереем Леонтием Пименовым, благо- чинным старообрядческих общин Московской области и настоятелем Орехово-Зуевского храма Рождества Пресвятой Богородицы.

— Монумент изготовили с элементами мозаики. С помощью нее выложили изображения протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, митрополита Амвросия и епископа Павла Коломенского, — прокомментировали в департаменте.

Памятный знак, посвященный одной из самых ярких и неоднозначных личностей XVII века, возвышается над землей на пять с половиной метров. Он установлен перед храмом-колокольней в честь Воскресения Христова, напротив Западных ворот Рогожской слободы.

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