Спортивно-поэтический концерт посвятили годовщине Победы

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Во Дворце «Мегаспорт» на Ходынке состоялся праздничный концерт «Спортсмены салютуют Великой Победе». Артисты показали спектакль, сочетающий эффектную сценографию, различные танцевальные жанры, акробатику и воздушную гимнастику.

Мероприятие организовала Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла при поддержке мэра Москвы и столичного Департамента спорта. Концерт посвятили 75-й годовщине Великой Победы.

В концертной программе приняли участие заслуженные мастера спорта Дмитрий Жарков и Ольга Куликова, чемпионы мира по брейкингу, победители международных соревнований мирового уровня Predatorz Crew и заслуженные деятели культуры и искусства Сергей Безруков и Лев Лещенко. В программе прозвучали известные композиции.

— 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне не оставляет равнодушным никого. В этом спортивно-зрелищном мероприятии мы постарались показать подвиг нашего народа, в числе которого были и спортсмены, — рассказала Надежда Ерастова, президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

Шоу началось с демонстрации кадров из хроники. На съемке показали довоенное время. Москву, еще не узнавшую ужасы войны. Трансляция прервалась сообщением Левитана: «Внимание, говорит Москва... Сегодня в 4 утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза». Кадры мирной жизни сменились эпизодами из военного времени.

Участники концерта показали, как переживала оборону Москва, какие сражения проходили по всей стране.

Завершилось действие исполнением неофициального гимна завершения Великой Отечественный войны, песней «День Победы».

Организаторы отметили, что сохранение памяти и достоверности исторических событий, произошедших в те годы, одна из важнейших задач. Мероприятие организовали во многом для того, чтобы почтить героев, воевавших и погибших за свободу нашей страны.

— Через спорт, музыку и поэзию мы проследили путь от начала войны до Победы, пояснила задумку Надежда Ерастова.

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