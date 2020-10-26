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Пласидо Доминго ответил на предложение Путина вступить в российский Совет по культуре
Фото: facebook.com/PlacidoDomingo

Пласидо Доминго ответил на предложение Путина вступить в российский Совет по культуре

Татьяна Плотникова

Культура

Оперный певец Пласидо Доминго заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил ему стать членом Совета по культуре и искусству при главе государства.

Как отметил Доминго, он счел бы за честь принять это предложение, однако плотный график выступлений не позволяет это сделать.

При этом артист подчеркнул в эфире Первого канала, что уже имеются договоренности о дальнейшем сотрудничестве, он еще не раз вернется в Москву в текущем театральном сезоне.

Ранее сообщалось, что в Москве прошел VI Международный экспертный совет по вопросам сохранения культурного наследия. Специалисты делились опытом работы в условиях пандемии.

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российская культураПласидо ДомингоВладимир Путин
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