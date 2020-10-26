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Почти 70 дел возбудили на Украине в связи с нарушениями на местных выборах
Фото: facebook.com/UA.National.Police

Почти 70 дел возбудили на Украине в связи с нарушениями на местных выборах

Татьяна Плотникова

В мире

Сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили 68 уголовных дел в связи с сообщениями о нарушениях во время проведения местных выборов 25 октября.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины, в целом поступило 4375 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Наибольшее количество таких обращений зарегистрировано в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Кроме того, составлено 187 протоколов об административных правонарушениях.

При этом председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко подчеркивает, что нарушения, зафиксированные в ходе голосования на местных выборах, существенно не отразились на процессе волеизъявления, поскольку «они не носили массовый и системный характер», сообщает ТАСС.

Напомним, 25 октября на Украине выбирали депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, более тысячи поселковых советов, а также мэров городов, глав сел и поселков.

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