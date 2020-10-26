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Подмосковные полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию
Кадр оперативной съемки / mvdmedia.ru

Подмосковные полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел, подмосковного главка МВД и управления МВД по Сергиево-Посадскому городскому округу пресекли нелегальное выращивание наркосодержащих растений.

Как выяснилось в ходе оперативных мероприятий, двое подозреваемых устроили нарколабораторию в подвале гаража в поселке Богородское. Там выращивалось в общей сложности 23 куста конопли, содержащей наркотический компонент – тетрагидроканнабинол.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 231 Уголовного кодекса («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»).

Подозреваемые помещены под домашний арест, сообщает «МВД Медиа».

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задержание подозреваемыхМосковская областьнаркотик
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