Финансирование образовательных учреждений увеличилось вдвое в Москве

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Москве финансирование образовательных учреждений за последние десять лет увеличилось в 2-2,5 раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в норматив финансирования включены все расходы, которые обеспечивают работу в образовательном учреждении. На каждого учащегося в год приходится от 135 до 175 тысяч рублей.

Заммэра уточнил, что в 2011 году власти изменили механизм финансового обеспечения государственных образовательных организаций. Тогда же были внедрены нормативные затраты, которые зависят от возраста детей и образовательной ступени.

— Переход на единые стандарты позволил увеличить оплату труда педагогов и повысить качество образовательного процесса, — сказал Владимир Ефимов.

Министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что из средств, которые выделяются бюджетом, школа самостоятельно оплачивает все необходимые расходы, включая охрану, клининг, зарплату педагогов и многое другое, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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