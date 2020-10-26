Премьер Японии пообещал «поставить точку» в вопросе с Курилами

Фото: pixabay.com

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен окончательно решить территориальный вопрос с Россией. Об этом он заявил в понедельник, 26 октября, выступая в парламенте страны с программной речью.

Токио по-прежнему настаивает на том, что четыре острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — это «северные территории» Японии.

По словам Суги, в этой проблеме «необходимо поставить точку».

— Через искренний обмен мнениями на высшем уровне с Россией, нацелены на всеобъемлющее развитие японо-российских отношений, в том числе по заключению мирного договора, — цитирует РИА Новости главу японского правительства.

СПРАВКА «ВМ»

Вопрос о мирном договоре между Россией и Японией остается нерешенным уже более 70 лет. Причина заключается в том, что Япония претендует на южные Курильские острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. В Токио эти территории называют «северными», поскольку не признают суверенитет РФ над ними.

По словам президента России Владимира Путина, несмотря на претензии Токио, реализация программы развития данного региона будет продолжаться. Российский лидер ранее заявлял о желании заключить мирный договор. Однако сложности в этом направлении, по его мнению, создает американо-японское военное сотрудничество.

Недавно Токио вновь заявил о претензиях на Южные Курилы: 19 мая 2020 года министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги представил в ходе заседания правительства ежегодный доклад «Синяя книга по дипломатии» о взаимоотношениях с другими странами.

В прошлом году из данного документа исчезла формулировка «четыре северных острова принадлежат Японии». В агентстве Kyodo предположили, что замена данной фразы на более мягкую свидетельствовала о желании Токио заключить мирный договор с Москвой. Однако инициатива была раскритикована консерваторами и оппозиционерами.

Читайте также: Востоковеды объяснили, как Япония собралась возвращать Курильские острова