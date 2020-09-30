Востоковеды объяснили, как Япония собралась возвращать Курильские острова

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Новый японский премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил о своих планах в отношении России. Он собирается продолжить курс своего предшественника Синдзо Абэ. Об этом сообщает японская газета «Асахи». Суга говорит о своем намерении решить вопрос Курильских островов. Он «хотел бы положить конец проблеме северных территорий, не откладывая ее до следующего поколения». Какова будет стратегия Японии на переговорах при Суге, «Вечерняя Москва» спросила у отечественных востоковедов.

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов полагает, что позиция Токио при новой власти не изменится.

— Суга является преемником (бывшего премьер-министра Японии — прим. «ВМ») Синдзо Абэ, который одним из приоритетов ставил решение территориального вопроса и подписание мирного договора. Под мирным договором Абэ и все японские премьеры понимают уступки со стороны России. В той или иной форме и в то или иное время. У Абэ тактика заключалась в том, чтобы положить в основу ускорение переговоров на базе японско-советской декларации 1956 года, которая предусматривает передачу Японии островов Шикотана и Хабомаи, — сказал он.

В ноябре 2018 года Синдзо Абэ и Владимир Путин в Сингапуре договорились ускорить переговоры. Их основу должна была составить декларация 1956 года. Из-за этого японские СМИ обвинили Абэ в «предательстве», потому что он требовал от России только два острова. Однако, как отмечает Кистанов, на самом деле бывший японский премьер хотел получить сначала два мелких острова (Хабомаи и Шикотан), а потом два крупных — Кунашир и Итуруп.

— Это формула «два плюс альфа». Япония от этой тактики никогда и не отходила, — поясняет японист.

Еще в начале сентября Суга поднимал вопрос о необходимости обсудить статус всех четырех островов. Однако, по мнению Кистанова, в отличие от Абэ, 27 раз встречавшегося с российским президентом, он будет «ставить вопрос перед Путиным настойчивее».

— Все иллюзии о том, что Япония отказывается от двух крупных островов, — разговоры в пользу бедных, — добавил эксперт.

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук, профессор Дмитрий Стрельцов считает, что Суга будет вести переговоры напористее.

— Для меня большого оптимизма нет по поводу перспектив решения проблемы. Нет никаких признаков того, что позиции сторон сблизились. С приходом Суги позиции Японии ужесточились. Он повторил тезисы, которые высказывались 10 лет назад и ранее. О том, что Япония хочет все четыре острова. Заявления Абэ в Сингапуре на основе декларации 1956 года фактически отложены в долгий ящик. Япония сделала шаг назад. Нет никаких реальных возможностей, что Япония смягчит свою позицию. По сути — это откат назад, — говорит Стрельцов.

На переговоры определенное влияние оказывают и недавно принятые поправки к российской Конституции. Согласно им, запрещены действия, направленные на отчуждение российских территорий, включая и Курильские острова. В Токио считают, что поправки усложнили переговоры, однако для них «надежда умирает последней» — Япония и дальше намерена вести переговоры о получении островов, заключил Кистанов.

Курильские острова перешли под контроль СССР по итогам Второй мировой войны. С тех пор между СССР, его правопреемницей Россией и Японией не подписан мирный договор. Условием подписания остается решение статуса островов Южно-Курильской гряды — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи. Япония считает их своими «северными территориями», Москва отрицает факт территориального спора.

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