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Дрожжину и Цивина задержали по делу о мошенничестве с имуществом семьи Баталова
Кадр из фильма «Дорогой мой человек», 1958

Дрожжину и Цивина задержали по делу о мошенничестве с имуществом семьи Баталова

Виктория Родимкина

Происшествия

Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной предъявили обвинения по делу о мошенничестве с имуществом семьи актера Алексея Баталова. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве в понедельник, 26 октября.

Ранее вдову и дочь Алексея Баталова признали потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве с имуществом семьи актера. Они обманным путем лишились прав на четырехкомнатную квартиру, мастерскую актера, две квартиры, а также крупной суммы денег.

Подозреваемыми в мошенничестве оказались близкие друзья вдовы Баталова из актерской среды — Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. На данный момент они задержаны. На спорное имущество наложен арест. Назначены различные судебные экспертизы, в частности почерковедческая.

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

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