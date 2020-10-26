Женщина зарезала брата во время ссоры в Подмосковье

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В городе Долгопрудном задержали женщину, которая, предположительно, нанесла смертельное ножевое ранение своему брату во время распития алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в понедельник, 26 октября.

По версии следствия, 25 октября 58-летняя женщина во время распития алкоголя поссорилась со своим 61-летним братом. Она ударила его в грудь ножом, в результате чего он скончался.

Подозреваемую задержали и допросили. В отношении нее 26 октября будет вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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