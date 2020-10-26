Водитель иномарки наехал на мужчину во время ссоры на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Саратовская улица, 1к2 Карта всех событий

На юго-востоке столицы мужчина, находясь за рулем автомобиля, наехал на незнакомого человека во время ссоры с ним. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в понедельник, 26 октября.

Инцидент произошел 25 октября ночью около дома № 1, корпус 2 по улице Саратовской. Полиция выяснила, что 23-летний мужчина во время ссоры с неизвестным сел за руль автомобиля «Киа Рио» и попытался наехать на него. Пострадавшего госпитализировали с множественными переломами и ссадинами.

Водитель иномарки задержан, возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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