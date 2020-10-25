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СМИ выяснили подробности дела об убийстве отца гонщика Петрова
Фото: YouTube.com / Следственный комитет Российской Федерации

СМИ выяснили подробности дела об убийстве отца гонщика Петрова

Евгения Звощик

Происшествия

Человек, стрелявший в бизнесмена и городского депутата Выборга Александра Петрова, является профессиональным снайпером. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Также отмечается, что убитый планировал уехать за границу и занимался продажей имущества. В частности, он якобы хотел продать дом, где его застрелили.

Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили по факту убийства депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. По данным правоохранителей, инцидент произошел 24 октября, тело 61-летнего мужчины обнаружили в его доме под Выборгом. Неизвестный стрелял с противоположного берега реки.

Александр Петров является отцом одного из первых пилотов «Формулы-1» в России Виталия Петрова. Кроме того, он был совладельцем ряда выборгских предприятий, включая ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других.

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