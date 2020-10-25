Бастрыкин взял на контроль расследование убийства депутата под Выборгом

Фото: facebook.com / Следственный комитет Российской Федерации

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве по найму депутата Выборгского района Александра Петрова. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следователи работают на месте убийства и проводят оперативные мероприятия для раскрытия преступления, говорится на сайте СК.

Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили по факту убийства депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. По данным правоохранителей, инцидент произошел 24 октября, тело 61-летнего мужчины обнаружили в его доме под Выборгом. Уточняется, что неизвестный стрелял с противоположного берега реки.

Александр Петров является отцом одного из первых пилотов «Формулы-1» в России Виталия Петрова. Кроме того, он был совладельцем ряда выборгских предприятий, включая ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и другие.

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