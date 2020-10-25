Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства депутата под Выборгом
Фото: facebook.com / Следственный комитет Российской Федерации

Бастрыкин взял на контроль расследование убийства депутата под Выборгом

Вероника Кузьминова

Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве по найму депутата Выборгского района Александра Петрова. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следователи работают на месте убийства и проводят оперативные мероприятия для раскрытия преступления, говорится на сайте СК.

Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили по факту убийства депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. По данным правоохранителей, инцидент произошел 24 октября, тело 61-летнего мужчины обнаружили в его доме под Выборгом. Уточняется, что неизвестный стрелял с противоположного берега реки.

Александр Петров является отцом одного из первых пилотов «Формулы-1» в России Виталия Петрова. Кроме того, он был совладельцем ряда выборгских предприятий, включая ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и другие.

Читайте также: Новый подозреваемый появился в деле нижегородского стрелка

Ленинградская областьСК РоссииАлександр Бастрыкин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Все мнения
О проекте