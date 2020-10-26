Продюсер Лободы рассказала, как певица зарабатывала в карантин

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Продюсер артистки Светланы Лободы Нателла Крапивина заявила, что певица работала во время карантина. По ее словам, пандемия не особо повлияла на финансовое положение артистки.

— Честно. Пару-тройку раз в месяц была работа. В основном это, конечно, знакомые, постоянные клиенты. Частные борты, закрытые помещения, все с тестами. У нас в райдере все жестко регулируется. Необходимость тестов, масок, — заявила Крапивина.

По ее словам Лобода очень боится коронавируса, и раньше остальных артистов ушла на самоизоляцию.

Крапивина отметила, что после сдачи теста на коронавирус, у нее был ложноположительный результат и три дня она испытывала сильный стресс, поэтому вирус она уже не боится.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!»

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